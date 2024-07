I protagonisti del calcio romantico: la nostra lunga storia d'amore

LA RECENSIONE

Nel libro di Marco Lanza i ricordi e le emozioni delle storie di pallone che ci hanno fatto emozionare

© twitter "I protagonisti del calcio romantico. Cronache, curiosità, aneddoti e ricordi di un calcio che non tornerà più". Bastano titolo e sottotitolo per dare un'idea dello splendido libro di Marco Lanza, collega di lungo corso che ha saputo raccontare, con tutta la sensibilità che ha contraddistinto la sua decennale carriera di giornalista, i racconti più belli del pallone italiano. La storia si unisce alla cronaca, gli eventi si intrecciano alle emozioni vissute in prima persona.

Il libro è arricchito da testimonianze di altissimo livello, dalla prefazione di Bruno Pizzul al commento di Cesare Prandelli, passando per la lettera-commento di un altro grande giornalista come Luigi Colombo. Nel testo c'è la summa dei protagonisti del calcio italiano dalle origini, con una succosa sezione dedicata ai profili dei giocatori più importanti, divisi per ruolo, e degli allenatori che hanno fatto la storia. Il tutto accompagnato da aneddoti personali e dalle frasi più significative dette o riferite ai vari campioni. C'è poi tutta la parte sugli scudetti più importanti dalla fine del secolo scorso arrivando ai primi '90, considerati dall'autore come la fine del calcio romantico e l'inizio del pallone-business. Un libro da leggere per tutti quelli a cui batte ancora forte il cuore quando ripensano all'innocenza e alla bellezza di quei tempi.