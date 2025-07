Volley, Lega Serie A: ammesse tutte le società, 14 in A1 e 19 in A2

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi sabato 12 luglio, ha preso atto dell'esito dell'esame svolto sulle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A1 e Serie A2 per la stagione 2025-26, secondo quanto previsto dalle Norme di Ammissione emanate dal Consiglio Federale Fipav. La valutazione è stata effettuata dalla Commissione Ammissione ai Campionati, composta da professionisti in ambito economico-finanziario e legale: il Rag. Roberto Gainelli, l'Avv. Alessandro Izar, l'Avv. Alessandro Conti e, su indicazione del Consiglio Federale Fipav, il dott. Antonino Costantino e il dott. Francesco Fallica. Sempre nella giornata odierna, il CdA ha provveduto a trasmettere al Consiglio Federale della FIPAV - cui spetta la pronuncia definitiva - gli elenchi dei Club ammessi dalla Commissione. Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione di tutte le 14 Società che ne avevano fatto richiesta. Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione di tutte le 18 Società che ne avevano fatto richiesta. A completare l'elenco della Serie A2, confermata la partecipazione del Club Italia.