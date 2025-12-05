Logo SportMediaset

F1,  ultima cena di gruppo per i piloti. Hamilton: "Siamo la Classe 2025"

05 Dic 2025 - 14:23
"Classe 2025. Siamo le uniche persone al mondo a fare quello che facciamo noi e per questo siamo incredibilmente fortunati". Con queste parole su Instagram Lewis Hamilton posta sul suo profilo Instagram una foto di gruppo di tutti i piloti del Mondiale di F1 a poche ore dall'ultima gara. "Ringrazio questo gruppo di piloti contro cui ho il privilegio di gareggiare e anche se siamo rivali, non c'è altro che rispetto e sono orgoglioso di chiamarli amici. Speriamo di regalare a tutti voi una grande ultima gara della stagione", ha aggiunto il campione inglese della Ferrari. Nel gruppo dei piloti mancano solo in tre: i due piloti dell'Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, e il pilota della Sauber Nico Hulkenberg. 

