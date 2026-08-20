Tennis, al via la rivoluzione: nasce il Consiglio dei Giocatori del Grande Slam

I tornei del Grande Slam di tennis hanno creato un consiglio dei giocatori, dando loro maggiore voce in capitolo sulle questioni che riguardano i più grandi eventi di questo sport. Il Consiglio consultivo dei giocatori del Grande Slam è stato annunciato giovedì dagli Australian Open, dal Roland Garros, da Wimbledon e dagli US Open. Entrerà in funzione dopo l'ultimo Grande Slam dell'anno, che inizierà la prossima settimana a New York.
I giocatori chiedono da tempo una maggiore quota dei ricavi dei tornei del Grande Slam, oltre a una migliore rappresentanza, opzioni sanitarie e pensioni. Alcuni hanno limitato le loro apparizioni sui media al Roland Garros e a Wimbledon come forma di protesta, con le numero uno del mondo Aryna Sabalenka e Coco Gauff tra le stelle che hanno persino minacciato un possibile boicottaggio dei tornei del Grande Slam prima dell'inizio delle partite a Parigi, se non avessero iniziato a ricevere compensi maggiori. "I tornei del Grande Slam sono i più grandi eventi dell'anno e quelli a cui i giocatori danno la priorità e su cui si concentrano durante tutta la stagione", ha dichiarato in un comunicato la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking femminile. "L'impatto dei tornei sulla carriera di un giocatore è incalcolabile, ed è per questo che è così importante che abbiamo voce in capitolo su queste questioni", ha aggiunto.
Gli organizzatori dei tornei del Grande Slam hanno dichiarato che l'obiettivo del consiglio sarà quello di rafforzare la collaborazione tra i tornei e i giocatori, concentrandosi sul contributo dei giocatori alle questioni sportive degli eventi. I tornei e i giocatori stanno attualmente definendo la composizione e la struttura del consiglio. I giocatori interessati saranno invitati a candidarsi per le posizioni disponibili. Oltre alle questioni che riguardano i tornei del Grande Slam nel loro complesso, il consiglio fornirà un forum in cui i giocatori potranno discutere di temi come i premi in denaro e il benessere dei giocatori con ciascun torneo individualmente. Gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open sono gestiti da enti di governo senza scopo di lucro. Wimbledon è gestito dal club privato All England Club. "Abbiamo ascoltato il desiderio dei giocatori di avere maggiore voce in capitolo e questo consiglio consultivo rappresenta un passo importante verso un rapporto più solido tra i tornei del Grande Slam e i giocatori", ha dichiarato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club. "Non vediamo l'ora di collaborare per migliorare l'esperienza dei giocatori, valorizzare ulteriormente i tornei del Grande Slam e garantire che questo sport continui a prosperare", ha aggiunto.