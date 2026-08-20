Tennis, al via la rivoluzione: nasce il Consiglio dei Giocatori del Grande Slam

Gli organizzatori dei tornei del Grande Slam hanno dichiarato che l'obiettivo del consiglio sarà quello di rafforzare la collaborazione tra i tornei e i giocatori, concentrandosi sul contributo dei giocatori alle questioni sportive degli eventi. I tornei e i giocatori stanno attualmente definendo la composizione e la struttura del consiglio. I giocatori interessati saranno invitati a candidarsi per le posizioni disponibili. Oltre alle questioni che riguardano i tornei del Grande Slam nel loro complesso, il consiglio fornirà un forum in cui i giocatori potranno discutere di temi come i premi in denaro e il benessere dei giocatori con ciascun torneo individualmente. Gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open sono gestiti da enti di governo senza scopo di lucro. Wimbledon è gestito dal club privato All England Club. "Abbiamo ascoltato il desiderio dei giocatori di avere maggiore voce in capitolo e questo consiglio consultivo rappresenta un passo importante verso un rapporto più solido tra i tornei del Grande Slam e i giocatori", ha dichiarato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club. "Non vediamo l'ora di collaborare per migliorare l'esperienza dei giocatori, valorizzare ulteriormente i tornei del Grande Slam e garantire che questo sport continui a prosperare", ha aggiunto.