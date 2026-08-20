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Tennis, al via la rivoluzione: nasce il Consiglio dei Giocatori del Grande Slam

I giocatori chiedono da tempo una maggiore quota dei ricavi, una migliore rappresentaza, opzioni sanitarie e pensioni 

20 Ago 2026 - 17:01
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I tornei del Grande Slam di tennis hanno creato un consiglio dei giocatori, dando loro maggiore voce in capitolo sulle questioni che riguardano i più grandi eventi di questo sport. Il Consiglio consultivo dei giocatori del Grande Slam è stato annunciato giovedì dagli Australian Open, dal Roland Garros, da Wimbledon e dagli US Open. Entrerà in funzione dopo l'ultimo Grande Slam dell'anno, che inizierà la prossima settimana a New York.

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I giocatori chiedono da tempo una maggiore quota dei ricavi dei tornei del Grande Slam, oltre a una migliore rappresentanza, opzioni sanitarie e pensioni. Alcuni hanno limitato le loro apparizioni sui media al Roland Garros e a Wimbledon come forma di protesta, con le numero uno del mondo Aryna Sabalenka e Coco Gauff tra le stelle che hanno persino minacciato un possibile boicottaggio dei tornei del Grande Slam prima dell'inizio delle partite a Parigi, se non avessero iniziato a ricevere compensi maggiori. "I tornei del Grande Slam sono i più grandi eventi dell'anno e quelli a cui i giocatori danno la priorità e su cui si concentrano durante tutta la stagione", ha dichiarato in un comunicato la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking femminile. "L'impatto dei tornei sulla carriera di un giocatore è incalcolabile, ed è per questo che è così importante che abbiamo voce in capitolo su queste questioni", ha aggiunto.

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Gli organizzatori dei tornei del Grande Slam hanno dichiarato che l'obiettivo del consiglio sarà quello di rafforzare la collaborazione tra i tornei e i giocatori, concentrandosi sul contributo dei giocatori alle questioni sportive degli eventi. I tornei e i giocatori stanno attualmente definendo la composizione e la struttura del consiglio. I giocatori interessati saranno invitati a candidarsi per le posizioni disponibili. Oltre alle questioni che riguardano i tornei del Grande Slam nel loro complesso, il consiglio fornirà un forum in cui i giocatori potranno discutere di temi come i premi in denaro e il benessere dei giocatori con ciascun torneo individualmente. Gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open sono gestiti da enti di governo senza scopo di lucro. Wimbledon è gestito dal club privato All England Club. "Abbiamo ascoltato il desiderio dei giocatori di avere maggiore voce in capitolo e questo consiglio consultivo rappresenta un passo importante verso un rapporto più solido tra i tornei del Grande Slam e i giocatori", ha dichiarato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club. "Non vediamo l'ora di collaborare per migliorare l'esperienza dei giocatori, valorizzare ulteriormente i tornei del Grande Slam e garantire che questo sport continui a prosperare", ha aggiunto.

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