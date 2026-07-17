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ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

L'opera firmata da Pininfarina è una delle novità architettoniche dell'edizione 2026: una passerella che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village

17 Lug 2026 - 10:38
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Una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village. È una delle novità in vista dell'edizione 2026 delle Atp Finals svelata in occasione della presentazione del masterplan. Il nuovo progetto introduce un profondo rinnovamento degli spazi dell'Inalpi Arena e del Fan Village; sport, innovazione, intrattenimento, sostenibilità, grande musica e alta cucina si intrecciano armoniosamente, trasformando le Nitto ATP Finals in un'esperienza di livello superiore per pubblico, partner, addetti ai lavori e tennisti.

Il Fan Village, nella sua nuova configurazione, si trasformerà nel cuore pulsante dell'evento; grazie a novità strutturali uniche nel loro genere, i tifosi potranno vivere un'esperienza ancora più immersiva e partecipativa, valorizzando così l'intero ecosistema delle Finals. Tra le novità più significative dell'edizione 2026 si distingue lo Skywalk firmato da Pininfarina: una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village, destinata a diventare uno degli elementi più iconici e scenografici del torneo.

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2026
ponte
pininfarina

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