ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

Una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village. È una delle novità in vista dell'edizione 2026 delle Atp Finals svelata in occasione della presentazione del masterplan. Il nuovo progetto introduce un profondo rinnovamento degli spazi dell'Inalpi Arena e del Fan Village; sport, innovazione, intrattenimento, sostenibilità, grande musica e alta cucina si intrecciano armoniosamente, trasformando le Nitto ATP Finals in un'esperienza di livello superiore per pubblico, partner, addetti ai lavori e tennisti.