Hamilton e Leclerc caricano la Ferrari: "Lavoro impressionante, gli altri ci seguono"

Gli ultimi GP prima della pausa estiva hanno rilanciato la Ferrari e anche se in Ungheria non è andata come a Maranello speravano, c'è grande attesa per la seconda parte della stagione di F1. Lewis Hamilton e Charles Leclerc lo hanno detto apertamente a Zandvoort, alla viglia della prima giornata del GP d'Olanda. “Sono davvero orgoglioso dei passi avanti che abbiamo fatto all’inizio della stagione e durante il campionato. Penso che sia stata una sfida enorme per ogni squadra. Tutti sono molto concentrati all’interno della squadra. C’è molta fiducia nel team, non credo di poter chiedere molto di più, se non che nella seconda metà della stagione dobbiamo cercare di essere più efficaci. Abbiamo apportato molti cambiamenti alla squadra, ai processi e alla macchina: credo che ora siamo in una posizione ideale. Ci è voluto un anno intero per entrare in sintonia, ma credo che ci siamo riusciti - ha detto l'inglese - . Non ho mai vinto qui. Ho vinto praticamente su tutte le altre piste, e voglio assolutamente cambiare questa situazione. È un circuito davvero incredibile, che ti dà grande carica e ha un pubblico fantastico“.