Hamilton e Leclerc caricano la Ferrari: "Lavoro impressionante, gli altri ci seguono"

Gli ultimi GP prima della pausa estiva hanno rilanciato la Ferrari e anche se in Ungheria non è andata come a Maranello speravano, c'è grande attesa per la seconda parte della stagione di F1. Lewis Hamilton e Charles Leclerc lo hanno detto apertamente a Zandvoort, alla viglia della prima giornata del GP d'Olanda. “Sono davvero orgoglioso dei passi avanti che abbiamo fatto all’inizio della stagione e durante il campionato. Penso che sia stata una sfida enorme per ogni squadra. Tutti sono molto concentrati all’interno della squadra. C’è molta fiducia nel team, non credo di poter chiedere molto di più, se non che nella seconda metà della stagione dobbiamo cercare di essere più efficaci. Abbiamo apportato molti cambiamenti alla squadra, ai processi e alla macchina: credo che ora siamo in una posizione ideale. Ci è voluto un anno intero per entrare in sintonia, ma credo che ci siamo riusciti - ha detto l'inglese - . Non ho mai vinto qui. Ho vinto praticamente su tutte le altre piste, e voglio assolutamente cambiare questa situazione. È un circuito davvero incredibile, che ti dà grande carica e ha un pubblico fantastico“.
E lui si sente in forma come non accadeva da tempo: "Torno in forma in condizioni migliori di quanto non sia mai tornato in estate, in 20 anni o giù di lì, quindi ne sono molto orgoglioso".
"Mi piace davvero molto far parte di questa squadra, mi piace dove siamo arrivati. È fantastico tornare in pista e trovarci in una situazione in cui siamo nel vivo della lotta, a un passo da dove meriteremmo di stare. Il nostro obiettivo è fare quel passo in più. Ma non sarà facile contro la Mercedes, la McLaren e la Red Bull, perché penso che abbiano fatto tutte un ottimo lavoro“, ha aggiunto.
“Mi ha dato molta fiducia veder realizzate le cose che avevo chiesto. Abbiamo ottenuto risultati, hanno funzionato. Ho la sensazione che ora abbiamo trovato la formula giusta. Ora ci stiamo impegnando al massimo per migliorare ulteriormente. Tempo fa dissi che la Ferrari doveva essere un esempio e che tutti dovevano seguirla: quest’anno sta accadendo. Siamo degli innovatori, gli altri hanno seguito il design delle nostre ali e del sistema di scarico. Credo proprio che stiamo andando nella giusta direzione“, ha concluso Hamilton.
E' molto soddisfatto del lavoro fatto in fabbrica anche Leclerc, rinato dopo un complicatissimo avvio di campionato. “Aggiornamenti? Penso che il lavoro fatto sia davvero impressionante. Quest’anno abbiamo avuto un approccio molto aggressivo rispetto agli altri. Innanzitutto in termini di innovazione, e penso che questo sia un segnale molto positivo, perché dimostra che stiamo innovando e facendo di tutto per trovare soluzioni al di fuori dei regolamenti. In secondo luogo, il piano molto aggressivo di introdurre aggiornamenti. Penso che la produzione abbia fatto un lavoro incredibile nella prima metà della stagione, lavorando a pieno ritmo per permetterci di ricevere i componenti il prima possibile. Fa una grande differenza in un anno come questo, in cui siamo così all’inizio dello sviluppo e ogni aggiornamento apportato fa una grande differenza. Continueremo a spingere così anche nella seconda parte della stagione”, le parole del monegasco.
C’è un programma di sviluppo molto chiaro - l'analisi di Charles - e ci sono ancora molte cose che vogliamo migliorare. Mi pare chiaro quali siano stati i principali limiti in questa prima parte della stagione: ovviamente il motore e la potenza che abbiamo al momento rispetto alle power unit di Mercedes e Red Bull è dove siamo più carenti, ed è lì che ci concentriamo, ma abbiamo un team dedicato al motore e uno al telaio e all’aerodinamica, dove stiamo lavorando su cose molto diverse”.
“Il programma è già definito, sappiamo dove vogliamo arrivare e questa è una buona cosa. Non credo che abbiamo avuto particolari brutte sorprese in questa prima metà della stagione, a differenza delle generazioni passate di vetture, dove il contatto eccessivo con l’asfalto rendeva la situazione molto difficile. A volte non si riusciva a ottenere lo stesso risultato della galleria del vento. Quest’anno non abbiamo avuto questo problema e questo è molto positivo per lo sviluppo e per le innovazioni future che vogliamo apportare alla vettura. Quindi non posso essere così preciso su cosa stiamo lavorando e cosa vogliamo realizzare, ma sicuramente abbiamo un piano ben definito“, ha ribadito.