TENNIS Djokovic, che sofferenza: vomita e si inginocchia più volte in campo

Serataccia per Djokovic, finito ko all'esordio a Cincinnati contro Tirante. Il serbo, sofferente a causa del caldo e dell'umidità, ha vomitato in campo inginocchiandosi più volte. Poi ha svelato: "Da tempo ho un problema di salute"