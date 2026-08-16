Djokovic, che sofferenza: vomita e si inginocchia più volte in campo
Serataccia per Djokovic, finito ko all'esordio a Cincinnati contro Tirante. Il serbo, sofferente a causa del caldo e dell'umidità, ha vomitato in campo inginocchiandosi più volte. Poi ha svelato: "Da tempo ho un problema di salute"
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