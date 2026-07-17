Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

Torino ospiterà le Atp Finals anche nel 2027. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell'edizione 2026. "Torino e il Piemonte per noi sono stati una sorpresa in positivo, la sorpresa migliore che abbiamo trovato nel nostro paese in 25 anni - ha dichiarato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel - Abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l'anno perché questo torneo possa migliorare di anno in anno. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme".