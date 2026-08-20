ATP Finals 2026, la classifica live verso la race per Torino

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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Classifica aggiornata al 17 agosto 2026:
1) Jannik Sinner (Ita) 7.950 punti: qualificato
2) Alexander Zverev (Ger) 6.650 punti: qualificato
3) Carlos Alcaraz (Spa) 3.230 punti
4) Flavio Cobolli (Ita) 3.230 punti
5) Ben Shelton (Usa) 3.130 punti
6) Daniil Medvedev (Rus) 2.580 punti
7) Rafael Jodar (Spa) 2.499 punti
8) Taylor Fritz (Usa) 2.380 punti
9) Arthur Fils (Fra) 2.340 punti
10) Novak Djokovic (Ser) 2.320 punti
L'accesso diretto alle ATP Finals spetta ai primi otto tennisti della graduatoria stagionale denominata Race ATP, a cui si aggiungono due giocatori con il ruolo di riserva. Questo sistema di calcolo differisce in modo sostanziale dal ranking mondiale classico basato sulle 52 settimane precedenti, poiché azzera il punteggio di ciascun atleta all'avvio della nuova stagione sportiva. I punti considerati per comporre questa speciale lista includono unicamente i traguardi conseguiti dal primo gennaio fino al termine dell'anno solare, fotografando in tempo reale le prestazioni e i risultati ottenuti dai protagonisti del circuito nell'arco dei dodici mesi di gare.
Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.
Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.
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