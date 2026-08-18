Sinner, US Open ancora in bilico: a New York solo con l’ok dei medici

L’attesa per l'ultimo Slam della stagione è ormai agli sgoccioli, ma il mondo del tennis resta col fiato sospeso per le condizioni del suo numero uno. Jannik Sinner, fermo ai box dalla vittoria a Wimbledon e costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati per un’infiammazione ai tendini del ginocchio destro, ha completato un'intensa fase di accertamenti e terapie tra Torino e Montecarlo.