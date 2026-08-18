TENNIS

Sinner, US Open ancora in bilico: a New York solo con l’ok dei medici

Il numero 1 del mondo ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Montecarlo, altri allenamenti poi la decisione sullo Slam americano

18 Ago 2026 - 19:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L’attesa per l'ultimo Slam della stagione è ormai agli sgoccioli, ma il mondo del tennis resta col fiato sospeso per le condizioni del suo numero uno. Jannik Sinner, fermo ai box dalla vittoria a Wimbledon e costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati per un’infiammazione ai tendini del ginocchio destro, ha completato un'intensa fase di accertamenti e terapie tra Torino e Montecarlo.

Il blitz a Torino

 All'indomani del suo 25° compleanno, l'altoatesino è arrivato in auto a Torino per sottoporsi a nuovi esami specialistici al J Medical, comprensivi di terapie mirate con onde d'urto e consulti ortopedici. Oltre agli accertamenti clinici, Jannik ha sostenuto una sessione di allenamento a porte chiuse sui campi al coperto del Circolo della Stampa Sporting, preferendo la totale riservatezza al caldo del cemento all'aperto pur di testare la tenuta dell'articolazione lontano da sguardi indiscreti.

Il rientro a Montecarlo

 Ultimato il ciclo di cure nel capoluogo piemontese, Sinner ha lasciato Torino per fare rientro a Montecarlo. Sui campi del Principato, insieme a coach Simone Vagnozzi, il tennista azzurro sta proseguendo le sessioni di allenamento sul campo per valutare la risposta del ginocchio una volta ultimate le terapie. L'obiettivo primario del suo staff rimane la massima prudenza: affrontare un torneo sulla distanza dei tre set su cinque dopo oltre un mese di stop richiede infatti una tenuta atletica ineccepibile.

Verso New York tra cautela e prudente ottimismo

 Nonostante la riserva sulla presenza a Flushing Meadows non sia stata ancora sciolta in via ufficiale, nelle ultime ore filtra un cauto ottimismo. Se i test sul campo daranno le garanzie risposte, l'azzurro potrebbe decollare per gli Stati Uniti già nel corso del fine settimana, garantendosi così il tempo necessario per adattarsi al clima e alle superfici newyorchesi prima del via al torneo, fissato per il 30 agosto.

Leggi anche

Sinner compie 25 anni, gli auguri della Federtennis: "L'Italia ti ama ed è pazza di te"

sinner
us open

Tennis

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:25
MCH COBOLLI AGLI OTTAVI DI CINCINNATI PER SITO 18/8 MCH

Cobolli, che carattere! Si prende gli ottavi a Cincinnati

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

00:43
CLIP DARDERI AVANTI A MONTREAL PER SITO 5/8 SRV

Atp Montreal, solo Darderi al terzo turno: la vittoria contro Diallo

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

00:05
L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

I più visti di Tennis

Djokovic sta male in campo e viene eliminato a Cincinnati: "Ho un problema di salute da tempo"

Djokovic, che sofferenza: vomita e si inginocchia più volte in campo FOTO

Alcaraz, il rientro si allontana ancora: in Spagna sono sicuri, niente US Open

Sinner Us Open 2025

Sinner, ultimi controlli al J Medical: US Open ancora in bilico

Sinner compie 25 anni, gli auguri della Federtennis: "L'Italia ti ama ed è pazza di te"

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

Notizie del giorno
Vedi tutti
Rodri
19:55
Rodri arriva al Barça e scrive a Guardiola: "Pep, ora posso dirtelo: non riuscivo a gestire tutte quelle tattiche"
19:44
La Fiorentina presenta Joao Mario: "Affronto la sfida con entusiasmo"
Rodri è del Barcellona
19:38
Al Barça il primo Clasico della stagione, ufficiale Rodri! Cifre e dettagli del contratto
Sinner Us Open 2025
19:32
Sinner-US Open, sono i giorni della verità: Jannik a New York solo con l’ok dei medici
19:15
Cagliari, Trepy fuori dal coma. Giulini: "Arrivata la notizia tanto attesa"