Sinner, ultimi controlli al J Medical: US Open ancora in bilico

Alcaraz si allena con Rune, corsa contro tempo per Us Open

Carlos Alcaraz inizia la settimana decisiva per capire se potrà tornare a giocare lo US Open, l'ultimo Slam della stagione. Il sette volte campione Slam ha cercato uno 'sparring' di alto livello. E lunedì è stato visto allenarsi con Holger Rune. Alcaraz non gioca dalla lesione al polso subita il 14 aprile contro Otto Virtanen al primo turno di Barcellona. Ha saltato due Slam, Roland Garros e Wimbledon, e quattro Masters 1000: Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati. Prosegue la corsa contro il tempo per arrivare pronto allo US Open.