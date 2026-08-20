ATP Finals, Cobolli si avvicina alla qualificazione: è 4° nella classifica Race
Continua il magic moment del tennista azzurro che adesso vede concretamente la possibilità di disputare le ATP Finals per la prima volta in carriera
Flavio Cobolli vede sempre più vicina la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Grazie alla vittoria su Jodar, che gli ha regalato la prima qualificazione in carriera ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, il tennista romano ha conquistato la quarta posizione della classifica Race (la classifica basata sul rendimento stagionale), salendo a quota 3.230 punti e scavalcato anche l’americano Ben Shelton. Un successo che è stato importante anche per allungare sullo stesso spagnolo, settimo nella Race con 2.499 punti e tra i tennisti più in forma del momento.
Classifica Race
Si tratta di un grandissimo risultato per Cobolli, che adesso sogna in grande in vista delle ATP Finals di Torino, in programma a novembre e in diretta su Mediaset. Già qualificati per il torneo di Torino sia Jannik Sinner (7.950 punti) che Alexander Zverev (6.650) - numeri 1 e 2 della race - mentre il terzo posto è momentaneamente occupato da Carlos Alcaraz (3.650), da mesi lontano dai campi per un infortunio al polso. A chiudere la classifica dei primi otto ci sono Ben Shelton (5° con 3.120 punti), Daniil Medvedev (6° con 2.580 punti), Rafael Jódar (7° con 2.499 punti) e l'eterno Novak Djokovic (8° con 2.320 punti).
Balzo in classifica ATP
Oltre alla Race, Cobolli vede migliorare anche la sua classifica ATP. Per la prima volta in carriera, il tennista romano ha raggiunto i quarti di finale a Cincinnati, centrando inoltre il secondo quarto di finale in un Masters 1000 dopo quello disputato a Roma. Un successo che gli ha permesso di raggiungere virtualmente il best ranking di numero 8 ATP, migliorando ulteriormente il proprio primato personale (era numero 10). Primato ancora migliorabile nel corso del torneo in corso a Cincinnati: in caso di qualificazione alle semifinali, Cobolli salirebbe al 6° posto nel ranking ATP, mentre il 5° posto è possibile in caso di qualificazione alla finale. Inoltre, qualora vincesse il Masters 1000 americano, l'azzurro conquisterebbe addirittura il 4° posto della classifica mondiale.