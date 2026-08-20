ATP Finals, Cobolli si avvicina alla qualificazione: è 4° nella classifica Race

Si tratta di un grandissimo risultato per Cobolli, che adesso sogna in grande in vista delle ATP Finals di Torino, in programma a novembre e in diretta su Mediaset. Già qualificati per il torneo di Torino sia Jannik Sinner (7.950 punti) che Alexander Zverev (6.650) - numeri 1 e 2 della race - mentre il terzo posto è momentaneamente occupato da Carlos Alcaraz (3.650), da mesi lontano dai campi per un infortunio al polso. A chiudere la classifica dei primi otto ci sono Ben Shelton (5° con 3.120 punti), Daniil Medvedev (6° con 2.580 punti), Rafael Jódar (7° con 2.499 punti) e l'eterno Novak Djokovic (8° con 2.320 punti).