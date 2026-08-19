Da accusatore a sospeso: tutte le volte che Kyrgios aveva attaccato Sinner sul doping

A partire dal 20 agosto 2024, ovvero la giornata in cui il tribunale indipendente aveva stabilito che il campione azzurro non aveva colpa per quanto riguarda la positività al Clostebol. Kyrgios reagì così su X: "Ridicolo, che sia accidentale o pianificato. Sei risultato positivo due volte a una sostanza proibita (uno steroide) e dovresti stare fuori due anni. Le tue prestazioni sono state migliorate. Crema per massaggi... sì certo", riferendosi a quanto dichiarato da Sinner sul fatto che la sostanza sia entrata nel suo corpo perché il fisioterapista Giacomo Naldi ha applicato dei massaggi senza guanti con un dito ferito e medicato con uno spray contenente Clostebol.