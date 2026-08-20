Canottaggio: Mondiali, sedici barche azzurre in gara ad Amsterdam

Saranno sedici gli equipaggi azzurri in gara ai Mondiali Assoluti e Pararowing di Amsterdam da lunedì 24 a domenica 30 agosto. Al via undici barche nelle specialità olimpiche (singolo maschile e femminile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro senza maschile e femminile, quattro di coppia maschile, otto maschile e femminile), una non olimpica (doppio misto) e quattro paralimpiche (singolo maschile e femminile PR1, doppio mix PR2 e quattro con mix PR3). Novità nel quattro di coppia maschile con Luca Rambaldi (ora al secondo carrello) e Andrea Panizza (terzo) che invertono le posizioni in barca: insieme al capovoga Giacomo Gentili e al prodiere Luca Chiumento, gli azzurri vicecampioni olimpici a Parigi 2024 scenderanno in acqua per difendere il titolo mondiale conquistato a Shanghai nel 2025 dopo aver quest'anno collezionato un oro in Coppa del Mondo a Plovdiv e la vittoria alla Henley Royal Regatta.