L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit volge al termine: le dichiarazioni degli ospiti alla conferenza stampa di Riccione

Nella giornata di sabato 1° Agosto, sono intervenuti numerosi ospiti nella conferenza stampa che ha dato il via all'ultimo giorno di competizione. "Accogliere a Riccione le Estathé 3x3 Italia Finals significa ospitare uno dei più importanti appuntamenti nazionali" ha commentato Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, che poi ha aggiunto "per l'Emilia-Romagna rappresenta un ulteriore tassello della strategia con cui investiamo nei grandi eventi sportivi come strumenti di promozione turistica, valorizzazione del territorio e crescita delle comunità".