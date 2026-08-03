L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit volge al termine: le dichiarazioni degli ospiti alla conferenza stampa di Riccione
Diverse le figure illustri presenti all'ultima giornata dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuitdi Daniele Rubini
© Estathé
Nella giornata di sabato 1° Agosto, sono intervenuti numerosi ospiti nella conferenza stampa che ha dato il via all'ultimo giorno di competizione. "Accogliere a Riccione le Estathé 3x3 Italia Finals significa ospitare uno dei più importanti appuntamenti nazionali" ha commentato Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, che poi ha aggiunto "per l'Emilia-Romagna rappresenta un ulteriore tassello della strategia con cui investiamo nei grandi eventi sportivi come strumenti di promozione turistica, valorizzazione del territorio e crescita delle comunità".
Il microfono è poi passato nelle mani di Simone Imola, Assessore allo Sport Comune di Riccione, che ci ha tenuto a sottolineare quanto eventi di questo calibro si sposino alla perfezione con l'anima giovane, dinamica e accogliente della città romagnola.
"Aver ospitato anche quest'anno, sullo stesso palcoscenico, le Finali Under 14, Under 16 e Under 18" ha spiegato il Segretario generale della FIP Maurizio Bertea "rappresenta un segnale concreto della crescita della disciplina e testimonia la volontà della FIP di promuovere un movimento sempre più inclusivo e orientato alla valorizzazione dei giovani". L'obiettivo stabilito da Bertea è chiaro: la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
Non poteva mancare all'appello Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport: "un circuito sempre più in crescita, con numeri straordinari e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e appassionato". Ha poi contuinato "un ringraziamento ai nostri partner, in particolare al Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé, ci ha accompagnato anche quest'anno come title sponsor del circuito".
A concludere ci ha pensato Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia: "da 5 anni sosteniamo la crescita di un movimento che esprime valori nei quali crediamo: rispetto, inclusione, conoscenza reciproca e divertimento, prima ancora del risultato".