Antonelli: "A Monza partirò ultimo, ma adesso devo pensare al campionato"

Adesso la notizia tanto temuta dai tifosi italiani è arrivata: Andrea Kimi Antonelli sconterà nel suo GP di casa, quello di Monza, la penalità prevista per l'utilizzo di un nuovo motore, che avverrà proprio in Brianza. Lo ha confermato a Zandvoort lo stesso pilota della Mercedes. "La penalità per il nuovo motore sarà a Monza – ha dichiarato il 19enne bolognese – . È stata una decisione condivisa perché è una delle piste su cui è più facile sorpassare. È vero anche che è la mia gara di casa, però alla fine io penso più al campionato e devo valutare qual è il posto dove posso darmi una chance migliore per recuperare posizioni e per ottenere un risultato. Per questo sicuramente Monza è in cima alla lista dove prendere la penalità”.