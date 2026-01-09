A Seul la super esibizione Sinner-Alcaraz: "Qui per giocare un grande tennis"

Il primo a prendere la parola è Alcaraz, alla prima uscita ufficiale dopo la sorprendente separazione da Juan Carlos Ferrero: "Durante questo mese e mezzo ho avuto delle vacanze e ci siamo preparati per l'inizio della stagione. Per noi avere un mese di preparazione è una grande opportunità. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L'importante è approcciare bene la stagione. Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per prepararci per l'Australian Open. Saremo pronti per i primi giorni dello Slam. Speriamo di giocare finali e tanti match insieme. Vediamo che cosa ci porterà quest'anno".