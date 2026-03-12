Europa League: stasera euro-derby Bologna-Roma, Italiano sfida Gasperini

Il Dall’Ara si prepara a una notte europea tutta italiana: Bologna e Roma si affrontano nell’andata degli ottavi di Europa League, un incrocio che il sorteggio ha imposto troppo presto a due squadre che avrebbero potuto spingersi più avanti nel torneo. In un periodo complicato per il calcio italiano oltreconfine, il derby tricolore garantisce almeno una presenza ai quarti, due anni dopo l’ultimo confronto europeo tra connazionali, quando la Roma eliminò il Milan. Per i giallorossi si tratta del quarto derby continentale, dopo la finale del 1991 persa con l’Inter e il doppio confronto sfavorevole con la Fiorentina nel 2014/15; per il Bologna è invece una prima assoluta in Europa League, fatta eccezione per la semifinale di Intertoto del 1998-99 contro la Sampdoria.



Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato: la Roma è caduta a Marassi contro il Genoa dell'ex De Rossi, mentre il Bologna si è fatto sorprendere in casa dal Verona. La sfida diventa così anche un’occasione di riscatto immediato. Gasperini recupera Hermoso, prezioso vista la squalifica di Mancini, ma perde Soulé, che si aggiunge agli assenti in attacco insieme a Dybala. A centrocampo spazio alla coppia Koné–Pisilli, con Cristante e Zaragoza alle spalle di Malen, giocatore che ha aumentato la pericolosità offensiva della Roma. "Non faremo calcoli, daremo tutto in Europa e in campionato", ha ribadito il tecnico giallorosso, sottolineando come la squadra punti a competere su ogni fronte. Italiano, dal canto suo conferma in difesa la coppia Lucumí–Vitik, mentre sulle fasce Bernardeschi, uomo di coppa, sembra destinato a partire titolare al posto di Orsolini. In attacco Castro è favorito, ma Dallinga – finalmente recuperato – scalpita. "La Roma è una squadra di grande valore, servirà una partita quasi perfetta", ha spiegato Italiano, che ha espresso anche grande stima per Gasperini, definendolo un esempio per molti allenatori. Il derby europeo tra Bologna e Roma vale più di un posto nei quarti: è lo scontro tra due idee di calcio, due progetti tecnici in crescita e due squadre che vogliono continuare a sognare in Europa.