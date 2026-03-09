Tennis: Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi degli Indian Wells, fuori Cobolli. Avanti Paolini

Jannik Sinner ha superato il canadese Denis Shapovalov per 6-3 6-2, qualificandosi agli ottavi dell'Indian Wells Masters 1000, in California. Partenza difficile per l'azzurro numero 2 del mondo, che poi ha strappato il servizio nel primo game del secondo set e non l'ha più mollato. Alla ricerca del suo primo titolo nel deserto californiano, Sinner affronterà martedì il prodigio brasiliano Joao Fonseca, che ha battuto l'americano Tommy Paul per 6-2 6-3 in un'ora e 22 minuti di gioco. Prima sfida tra i due. Niente da fare invece per Cobolli, che ha ceduto a Frances Tiafoe (n.22 del ranking) per 6-1 6-2. Lo statunitense affronterà ora Il numero 4 del mondo Alexander Zverev ha avuto più difficoltà a superare l'americano Brandon Nakashima (n. 30), vincendo 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti. In campo femminile avanza anche Jasmine Paolini, che si é guadagnata l'accesso agli ottavi battendo in tre set l'australiana Ajla Tomljanović (n.85 Wta), con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-1. Ora la sfida con l'australiana Talia Gibson, numero 112 WTA.