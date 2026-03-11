TENNIS

Tennis: furia Sinner contro due spettatori che disturbano

È successo durante il primo set della sfida a Indian Wells contro Fonseca

11 Mar 2026 - 13:08
videovideo

Anche a un pacato come Jannik Sinner possono saltare i nervi. È successo a Indian Wells nel dodicesimo game del primo set della sfida degli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, poi vinta dall'azzurro con un doppio 7-6. Il numero due del mondo, sotto 6-5 e al servizio, si è fermato, si è girato verso il pubblico dietro di lui e ha avuto un battibecco con due spettatori che parlavano durante lo scambio. A quel punto è intervenuto anche il giudice di sedia, Greg Allensworth, che ha richiamato il pubblico al silenzio.

Leggi anche

Sinner vince la battaglia con Fonseca e vola ai quarti di Indian Wells: "Usata l'aggressività"

tennis
sinner
indian wells

Ultimi video

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

I più visti di Tennis

"Spero distragga l’avversaria"… Ecco quanto vale l’anello con cui gioca Sabalenka

Sinner vince la battaglia con Fonseca e vola ai quarti di Indian Wells: "Usata l'aggressività"

Carlos Alcaraz a Indian Wells 2026

Alcaraz sbotta in conferenza: "Contro di me sono tutti Federer!"

Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028: la mossa della Federtennis e quando sarà in calendario

Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi a Indian Wells, fuori Cobolli. Avanti Paolini

MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:55
Iran, ufficiale il ritiro dai Mondiali: "Non giocheremo negli Usa"
13:53
Paralimpiadi Milano-Cortina: altri due ori e la Russia sorpassa l'Italia nel medagliere
13:52
Dumfries torna padrone della sua fascia, Thuram recuperato. Consulto decisivo per Bastoni
13:51
Rosso... antico: Ferrari a Shanghai per rinverdire la tradizione vincente
13:46
Gasp e il bambino accompagnato in campo a Marassi, il papà: "Grazie per la sua umanità"