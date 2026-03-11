Tennis: furia Sinner contro due spettatori che disturbano

Anche a un pacato come Jannik Sinner possono saltare i nervi. È successo a Indian Wells nel dodicesimo game del primo set della sfida degli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, poi vinta dall'azzurro con un doppio 7-6. Il numero due del mondo, sotto 6-5 e al servizio, si è fermato, si è girato verso il pubblico dietro di lui e ha avuto un battibecco con due spettatori che parlavano durante lo scambio. A quel punto è intervenuto anche il giudice di sedia, Greg Allensworth, che ha richiamato il pubblico al silenzio.