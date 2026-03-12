Italia leggendaria al World Baseball Classic: Messico travolto e quarti conquistati

L'Italia del baseball vola ai quarti di finale del World Baseball Classic da imbattuta, travolgendo il Messico 9-1 e confermandosi leader assoluta del girone dopo l'impresa contro gli Stati Uniti. Il protagonista assoluto della serata è stato il capitano Vinnie Pasquantino, capace di siglare un record storico per il torneo con tre fuoricampo in una singola partita, supportato sul monte di lancio da una prova magistrale di Aaron Nola che ha spento ogni ambizione messicana nei primi cinque inning. La nazionale azzurra, che ha chiuso la Pool a punteggio pieno dimostrando una solidità difensiva e una potenza di fuoco senza precedenti, si prepara ora allo scontro decisivo contro Porto Rico, in programma sabato sera alle ore 20:00, con la consapevolezza di aver trovato nel momento più critico la forma perfetta dei suoi uomini chiave. Nonostante la tensione per un possibile calcolo dei punti subiti, la squadra non ha mai tremato e, come sottolineato dal clima di euforia nel dugout, ha trasformato la pressione in una prestazione dominante che proietta l'Italia tra le grandi favorite per la fase a eliminazione diretta.