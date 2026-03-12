world baseball classic

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

Azzurri perfetti al World Baseball Classic: 9-1 al Messico e punteggio pieno

12 Mar 2026 - 08:46
01:24 
videovideo

L'Italia del baseball vola ai quarti di finale del World Baseball Classic da imbattuta, travolgendo il Messico 9-1 e confermandosi leader assoluta del girone dopo l'impresa contro gli Stati Uniti. Il protagonista assoluto della serata è stato il capitano Vinnie Pasquantino, capace di siglare un record storico per il torneo con tre fuoricampo in una singola partita, supportato sul monte di lancio da una prova magistrale di Aaron Nola che ha spento ogni ambizione messicana nei primi cinque inning. 

Ultimi video

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Riparte EA7 World Legends Padel Tour: nella prima tappa di Milano 5 campioni del mondo e il Pallone d'oro Shevchenko

Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori