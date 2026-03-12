L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

L'Italia del baseball vola ai quarti di finale del World Baseball Classic da imbattuta, travolgendo il Messico 9-1 e confermandosi leader assoluta del girone dopo l'impresa contro gli Stati Uniti. Il protagonista assoluto della serata è stato il capitano Vinnie Pasquantino, capace di siglare un record storico per il torneo con tre fuoricampo in una singola partita, supportato sul monte di lancio da una prova magistrale di Aaron Nola che ha spento ogni ambizione messicana nei primi cinque inning.