Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028: la mossa della Federtennis e quando sarà in calendario
Acquistati i diritti del torneo di Bruxelles per 24 milioni di euro: sarà il primo sull'erba in Italia
Milano casa di un torneo 250 di tennis a partire dal 2028. È la clamorosa indiscrezione lanciata dai colleghi del Corriere della Sera: merito di Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis che ha acquistato dall'Atp i diritti del torneo di Bruxelles. La federazione lo avrebbe pagato 24 milioni di dollari più il 10% da versare nelle casse dell'Atp.
Atp che però ha costo una condizione sul fronte del calendario: disputare il torneo su erba, il primo su questa superficie in Italia, subito dopo il Roland Garros. Condizione che la federazione ha accettato con la speranza, dopo qualche anno, di promuovere il torneo da 250 a 500. Mossa che fa parte di una strategia più ampia di un'espansione di un movimento che è in salute e soprattutto in grande crescita.
In attesa dell'annuncio c'è una certezza sul fronte delle Finals, manifestazione che rappresenta l'apice della stagione del tennis maschile. Da quest'anno infatti, l'atteso appuntamento in programma Torino sarà trasmesso in esclusiva in chiaro da Mediaset.