TENNIS

Sinner batte in due set Fonseca e vola ai quarti di Indian Wells

L'altoatesino si impone per 7-6, 7-6 sul talento brasiliano e ora affronterà Tien

11 Mar 2026 - 08:00
© Getty Images

© Getty Images

Al Master 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner vince in due set il duello con Joao Fonseca, che soprattutto nel primo parziale fa davvero una gran figura. Il numero 2 del mondo si impone 76(6) 76(4), dopo aver salvato tre set point di fila nel tie-break e resta da solo in testa alla classifica per numero di vittorie nei Masters 1000 tra i giocatori italiani (97, superato Fabio Fognini). Grazie al successo contro il brasiliano (35 ATP), il 62° nelle 63 partite giocate sul duro contro avversari fuori dalla Top 20, Sinner ha raggiunto i quarti di finale per la 19ma volta in un Masters 1000.

Giocherà contro Learner Tien (27 ATP), che ha salvato due match point contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (19) prima di festeggiare il primo quarto di finale in carriera in questa categoria di tornei. Si sono già incontrati nel 2025 in finale a Pechino, la prima per lo statunitense, allora il più giovane finalista in un ATP 500 dai tempi di Holger Rune (sconfitto a Basilea nel 2022). Una finale senza storia, vinta da Sinner 62 62.

Leggi anche
Carlos Alcaraz a Indian Wells 2026

Alcaraz sbotta in conferenza: "Contro di me sono tutti Federer!"

Sinner: "La chiave essere il più aggressivo possibile"

"Learner è molto migliorato, contento di affrontarlo" Roma, 11 mar. (askanews) - "Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria". Jannik Sinner commenta così il suo successo in due tie-break nel primo confronto diretto con Joao Fonseca nell'attesissimo ottavo di finale del BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, che non ha tradito le aspettative. "Joao è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene. Io sono calato un po' d intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l'atmosfera è stata fantastica" ha aggiunto il numero 1 azzurro, primatista italiano per partite vinte nei Masters 1000.

Ai quarti, contro Sinner misurerà le sue ambizioni il mancino USA Learner Tien, che mai prima d'ora era arrivato così avanti in un Masters 1000. Si sono già incontrati a Pechino, nella prima finale ATP dello statunitense: un match con poca storia, vinto dall'azzurro con un doppio 62. "Penso sia il primo di molti per lui. Learner è molto costante. Lui e Joao sono il futuro del nostro sport. Sono contento di affrontarlo di nuovo. È migliorato molto dall'ultima volta - ha detto - Sono felice di ritrovarmi di nuovo nella posizione di giocare un quarto di finale [in un grande torneo], sono già giornate molto speciali. Ovviamente speriamo in una bella partita".

"Spero distragga l’avversaria"… Ecco quanto vale l’anello con cui gioca Sabalenka

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

sinner
indian wells
fonseca
tennis

Ultimi video

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

I più visti di Tennis

"Spero distragga l’avversaria"… Ecco quanto vale l’anello con cui gioca Sabalenka

Carlos Alcaraz a Indian Wells 2026

Alcaraz sbotta in conferenza: "Contro di me sono tutti Federer!"

Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028: la mossa della Federtennis e quando sarà in calendario

Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi a Indian Wells, fuori Cobolli. Avanti Paolini

MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

Esordio ok per Sinner a Indian Wells: Svrcina ko, ora c'è Shapovalov | Jannik: "Mentalità giusta"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:52
Rosso... antico: Ferrari a Shanghai per rinverdire la tradizione vincente
10:46
Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta
10:41
Un Sinner mai visto: litiga con due spettatori che disturbano lo scambio
10:36
Scontro tra Honda e Aston Martin: "Perplessi dalle parole di Newey"
10:36
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid