Sinner batte in due set Fonseca e vola ai quarti di Indian Wells

"Learner è molto migliorato, contento di affrontarlo" Roma, 11 mar. (askanews) - "Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria". Jannik Sinner commenta così il suo successo in due tie-break nel primo confronto diretto con Joao Fonseca nell'attesissimo ottavo di finale del BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, che non ha tradito le aspettative. "Joao è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene. Io sono calato un po' d intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l'atmosfera è stata fantastica" ha aggiunto il numero 1 azzurro, primatista italiano per partite vinte nei Masters 1000.