L'Atp cambia: i 500 obbligatori passano da cinque a quattro. Le novità per il 2026

Aryna Sabalenka è solo l'ultima figura dell'universo tennis a lamentarsi per il fitto calendario a cui atleti e atlete sono sottoposti in questi ultimi anni. In estate anche Carlos Alcaraz aveva voluto dire la sua sul tema, sostenendo che era giunto il momento di fare qualcosa. Molti vedono ormai tante somiglianze con il calcio: anche nel pallone non è raro sentire giocatori e allenatori parlare di impegni ravvicinati e (di conseguenza) di infortuni troppi frequenti. Se però, da un lato, in questo mondo le soluzioni sembrano difficili da individuare, dall'altro il tennis inizia a muovere i suoi primi passi per venire incontro agli appelli dei protagonisti.