"Spero distragga l’avversaria"… Ecco quanto vale l’anello con cui gioca Sabalenka

07 Mar 2026 - 21:24
"È comodo e molto brillante. Spero che la mia avversaria si distragga guardandolo". Dopo il match vinto con il punteggio di 6-4 6-2 contro Himeno Sakatsume a Indian Wells, Aryna Sabalenka ha scherzato sull'anello sfoggiato in campo regalatole solo pochi giorni fa dal suo futuro marito, Georgios Frangulis. Un diamante che ha catturato anche l'attenzione di Novak Djokovic, grande amico della numero uno del mondo, ma quanto vale l'anello di diamanti da 12 carati che ha fatto dire il fatidico sì alla bielorussa? Il valore stimato è di circa un milione di dollari. 

