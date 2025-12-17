Logo SportMediaset

Carlos Alcaraz cambia allenatore: ufficiale l'addio a Ferrero

Dopo 7 anni insieme il campione spagnolo ha annunciato la fine della collaborazione con lo storico coach: "Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona"

di Redazione
17 Dic 2025 - 14:00

La notizia era nell'aria da mesi, ora è diventata ufficiale: Carlo Alcaraz si separa dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. È stato lo stesso tennista spagnolo ad annunciarlo con un lungo post di commiato su Instagram. 

"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà. Abbiamo intrapreso questo percorso quando ero solo un ragazzino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo. E ho apprezzato moltissimo ogni singolo passo fatto insieme a te. Siamo riusciti ad arrivare in cima e sento che, se le nostre strade sportive dovevano separarsi, doveva essere da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato ad arrivare.

 

Sono così tanti i ricordi che mi vengono in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E una cosa che apprezzo moltissimo: mi sono goduto il percorso. Mi resta questo, il percorso fatto insieme. Ora arrivano tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto. Sempre aggiungendo qualcosa. Ti auguro di cuore il meglio per tutto ciò che verrà. Mi resta la tranquillità di sapere che non abbiamo lasciato nulla di intentato, che abbiamo messo tutto a disposizione dell'altro. Grazie di tutto, Juanki!"

FERRERO: "AVREI VOLUTO CONTINUARE"

Al post di Alcaraz è arrivata la replica dolce-amara dell'ex numero uno del mondo: "Oggi è una giornata difficile - ha scritto Ferrero in un lungo post su Instagram -. Una di quelle in cui è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. Abbiamo lavorato sodo, cresciuto insieme e condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziare per il tempo, la fiducia, l'apprendimento, e soprattutto per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso. Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico.

 

Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed eccitazione per quello che verrà dopo. So che tutto quello che ho vissuto mi ha preparato a essere migliore. Grazie, Carlos, per la fiducia, l'impegno e per aver reso il tuo modo di competere mi fanno sentire così speciale. Vi auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente. Ringrazio anche tutto il team per aver reso il mio lavoro più facile in tutti questi anni. Con te ho imparato che il lavoro non è solo fatto di compiti o risultati, ma anche di persone che ti camminano accanto. Ognuno di voi mi ha lasciato un segno che non dimenticherò mai. Siamo stati una squadra incredibile nonostante le difficoltà, e sono sicuro che continuerete a raggiungere grandi successi. Vorrei aver potuto continuare. Sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi. Grazie di cuore".

DAI TITOLI SLAM AL NUMERO 1

Una separazione che arriva dopo 7 anni in cui Alcaraz e Ferrero hanno raggiunto traguardi straordinari: 24 titoli, di cui 6 slam (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Us Open) e 8 Master1000. Successi che hanno portato Carlitos fino al primo posto della classifica Atp. Ora, per provare a fare un ulteriore passo in avanti e trovare nuovi stimoli, i due hanno deciso di interrompere il loro rapporto. Ancora non è chiaro chi prenderà il posto di Ferrero sulla panchina di Alcaraz ma la sensazione è che non bisognerà attendere a lungo per conoscere il nome del nuovo coach dello spagnolo. 

