Carlos Alcaraz cambia allenatore: ufficiale l'addio a Ferrero

"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà. Abbiamo intrapreso questo percorso quando ero solo un ragazzino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo. E ho apprezzato moltissimo ogni singolo passo fatto insieme a te. Siamo riusciti ad arrivare in cima e sento che, se le nostre strade sportive dovevano separarsi, doveva essere da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato ad arrivare.