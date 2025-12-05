Tennis: Jannik Sinner a Dubai, iniziata la marcia verso l'Australian Open 2026

Jannik Sinner ha già voltato pagina e guarda con determinazione al 2026. L'azzurro ha scelto il caldo degli Emirati Arabi per gettare le basi della nuova stagione. In questi giorni, Sinner si trova a Dubai, dove sta seguendo un programma che alterna momenti di necessario relax a intense sedute di allenamento sotto il sole. L'obiettivo è chiaro e non ammette ritardi: la marcia di avvicinamento al primo grande appuntamento dell'anno, gli Australian Open 2026, è ufficialmente iniziata.