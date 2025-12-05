Logo SportMediaset

Tennis: Jannik Sinner a Dubai, iniziata la marcia verso l'Australian Open 2026

Jannik Sinner è già al lavoro a Dubai. Tra relax e allenamenti sotto il sole, l'azzurro prepara l'assalto agli Australian Open 2026

05 Dic 2025 - 11:25
00:45 

Jannik Sinner ha già voltato pagina e guarda con determinazione al 2026. L'azzurro ha scelto il caldo degli Emirati Arabi per gettare le basi della nuova stagione. In questi giorni, Sinner si trova a Dubai, dove sta seguendo un programma che alterna momenti di necessario relax a intense sedute di allenamento sotto il sole. L'obiettivo è chiaro e non ammette ritardi: la marcia di avvicinamento al primo grande appuntamento dell'anno, gli Australian Open 2026, è ufficialmente iniziata. 

