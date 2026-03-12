Ipotesi

Ferrari verso un nuovo SUV con motore V12

Una versione di Purosangue ancora più potente potrebbe arrivare verso l'estate

di Redazione Drive Up
12 Mar 2026 - 08:58
Ferrari Purosangue © foto-web

Un 2026 che si annuncia scintillante per Ferrari. Alcuni dei suoi nuovi gioielli saranno infatti svelati al mondo nei prossimi mesi. E se l'elettrica Luce sarà il più importante della corona, anche gli altri riusciranno a ritagliarsi le attenzioni di tutti gli appassionati e dei clienti (soprattutto). Tra questi, sembra che ci sia anche una versione di Purosangue aggiornata e ancora più potente.
Novità apprezzata
Pare che Maranello voglia continuare a insistere nel segmento dei SUV. L'ingresso della Purosangue è stata una sorpresa molto apprezzata ed è diventata ben presto una delle Ferrari più ambite e ricercate. Comoda, versatile, esclusiva e con motore V12: una fuoriserie in tutto e per tutto ma con la possibilità di sfruttarla ogni giorno. Cosa non da poco, che sembra aver convinto i vertici dell'azienda italiana a raddoppiare l'offerta con una nuova versione che - secondo Bloomberg - arriverà entro l'estate.
Fedele
Non ci sono molte indiscrezioni in merito ma la più importante suggerisce che Ferrari abbia deciso di mantenere il dodici cilindri aspirato sotto il cofano. Niente tentazione ibrida, dunque, sebbene l'esperienza ormai non manchi tra motorsport e prodotto. Eppure, il fascino di un V12 è irresistibile e insostituibile anche per un SUV, meglio allora aumentarne la potenza, magari con l'allestimento Assetto Fiorano. D'altronde per le ibride c'è tempo: entro il 2030 saranno il 40% del totale. Quali? Chissà, Purosangue esclusa.

