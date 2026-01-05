Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

Non c'è stata storia in campo, ma Dane Sweeney ha vinto la sfida della simpatia. Battuto 6-3, 7-5 dai "missili" di Reilly Opelka (autore di ben 21 ace) nel torneo di Brisbane, l'australiano ha reagito alla sconfitta con grande autoironia. Al momento della stretta di mano a rete, Sweeney (alto 1,70 m) ha recuperato una sedia per salirci sopra e riuscire ad abbracciare il gigante americano (oltre 2,10 m), scatenando le risate del pubblico e dello stesso avversario. Un siparietto esilarante che ricorda il celebre precedente del 2014 tra Dudi Sela e Ivo Karlovic.