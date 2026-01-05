Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

Siparietto comico a Brisbane: Sweeney (170 cm) usa una sedia per abbracciare il gigante Reilly Opelka dopo la sconfitta
Non c'è stata storia in campo, ma Dane Sweeney ha vinto la sfida della simpatia. Battuto 6-3, 7-5 dai "missili" di Reilly Opelka (autore di ben 21 ace) nel torneo di Brisbane, l'australiano ha reagito alla sconfitta con grande autoironia. Al momento della stretta di mano a rete, Sweeney (alto 1,70 m) ha recuperato una sedia per salirci sopra e riuscire ad abbracciare il gigante americano (oltre 2,10 m), scatenando le risate del pubblico e dello stesso avversario. Un siparietto esilarante che ricorda il celebre precedente del 2014 tra Dudi Sela e Ivo Karlovic.