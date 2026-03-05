tennis

Indian Wells, Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

Grande esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells: sconfitto Mannarino dopo una maratona di 3 ore. Prossima fermata: Alexander Zverev

05 Mar 2026 - 08:45
Ottimo esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte italiana il 29enne romano ha sconfitto in rimonta il francese Adrian Mannarino col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco. È la prima volta che Berrettini batte il 37enne transalpino in tre confronti diretti. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà il tedesco Alex Zverev, numero 4 del seeding.

