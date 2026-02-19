Lecce: con l'Inter ritorna Banda, ancora out Berisha

Prosegue il cammino di avvicinamento del Lecce di mister Di Francesco alla gara di sabato pomeriggio al Via del Mare contro la capolista Inter. All'allenamento mattutino sul terreno del centro sportivo di Martignano era ancora assente il lungodegente Camarda, mentre ha proseguito nel lavoro personalizzato il centrocampista Berisha. Per la sfida contro gli uomini di Chivu, l'allenatore giallorosso ritroverà l'esterno offensivo Banda dopo lo stop per un turno di squalifica. Molto probabile la conferma in blocco dello schieramento vittorioso lunedì sera a Cagliari. Solito ballottaggio in avanti tra Stulic e Cheddira, con l'attaccante serbo che potrebbe essere schierato dal primo minuto. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura sempre a Martignano. Dopo la gara di sabato sera i giallorossi riprenderanno la preparazione presso il manto erboso dell'Acaya Golf Resort. Il terreno del centro sportivo di Martignano sarà infatti interessato da un intervento di trasemina, nell'ambito dell'ordinaria manutenzione.