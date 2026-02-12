Nations League 2026/27, avversari e calendario dell'Italia

Il cammino della Nations League 2026/27 si svilupperà interamente nella seconda metà dell'anno solare. Le prime due giornate si disputeranno tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di gare tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà definitivamente nel mese di novembre, con le ultime due giornate programmate tra il 12 e il 17 novembre 2026. Per le nazionali che riusciranno a superare il turno, i quarti di finale si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, culminando poi nella Final Four che assegnerà il trofeo nel periodo compreso tra il 9 e il 13 giugno 2027.