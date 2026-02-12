Nations League 2026/27, avversari e calendario dell'Italia

il sorteggio

L'urna della Nations League 2026/27 non sorride all'Italia: le avversari nel gruppo 1 della Lega A saranno Francia, Belgio e Turchia. Un sorteggio non fortunato, visto che gli azzurri hanno pescato l'avversaria più forte in tutte le fasce (a esclusione del pot3, che ha regalato il Belgio anziché l'Inghilterra). Soltanto le prime due squadre di ogni girone della Lega A staccheranno un ticket per i quarti di finale. 

TUTTI I GIRONI

LEGA A:

  • A1: FRANCIA; ITALIA; BELGIO; TURCHIA
  • A2: GERMANIA; PAESI BASSI; SERBIA; GRECIA
  • A3: SPAGNA; CROAZIA; INGHILTERRA; REP CECA
  • A4: PORTOGALLO; DANIMARCA, NORVEGIA; 

LEGA B:

  • B1: SCOZIA; SVIZZERA; SLOVENIA; MACEDONIA DEL NORD
  • B2: UNGHERIA; UCRAINA; GEORGIA; IRLANDA DEL NORD
  • B3: ISRAELE; AUSTRIA; IRLANDA; KOSOVO
  • B4: POLONIA; BOSNIA; ROMANIA; SVEZIA

LEGA C:

  • C1: ALBANIA; FINLANDIA; BIELORUSSIA; SAN MARINO
  • C2: MONTENEGRO; ARMENIA; CIPRO; ESTONIA/GIBILTERRA
  • C3: KAZAKISTAN; SLOVACCHIA, FAROER; MOLDAVIA
  • C4: ISLANDA; BULGARIA; ESTONIA; LUSSEMBURGO/MALTA

LEGA D:

  • D1: GIBILTERRA/ESTONIA; MALTA/LUSSEMBURGO; ANDORRA
  • D2: LITUANIA, AZERBAIJAN, LIECHTENSTEIN

Bonucci: "Saranno delle sfide eccitanti"

 "È un girone difficile – sottolinea Leonardo Bonucci – andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione

Calendario e date della fase finale

 Il cammino della Nations League 2026/27 si svilupperà interamente nella seconda metà dell'anno solare. Le prime due giornate si disputeranno tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di gare tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà definitivamente nel mese di novembre, con le ultime due giornate programmate tra il 12 e il 17 novembre 2026. Per le nazionali che riusciranno a superare il turno, i quarti di finale si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, culminando poi nella Final Four che assegnerà il trofeo nel periodo compreso tra il 9 e il 13 giugno 2027.

Italia, i giocatori con più presenze in Nazionale

1 di 16
© Getty Images | 1) Buffon: 176 presenze dal 1997 al 2018, di cui 80 da capitano
