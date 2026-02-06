Pisa, Corrado: "Prima di Hijemark, contatti con Demichelis. In estate altre tre piste straniere"

06 Feb 2026 - 19:56

Prima di andare con decisione sulla pista svedese con Oscar Hiljemark, il Pisa aveva sondato altri nomi stranieri. Lo ha ammesso Giovanni Corrado, amministratore delegato del club nerazzurro, in un'intervista a Sky prima della sfida al Verona: "Avevamo contatto Martin Demichelis, è un ragazzo che ci è piaciuto sempre molto. Ha fatto sia Monterrey sia River Plate, è un profilo interessante". 

Prima ancora, in estate, altre possibilità: "Avevamo un candidato forte come Matias Almeyda, con il quale abbiamo parlato tanto, era arrivato a una shortlist finale, poi ha ricevuto l'offerta del Siviglia. In estate abbiamo contattato anche Van Bommel e Gago". 

Poi, però, la decisione di Hiljemark: "Aveva già esperienza in Italia e quello è stato fondamentale, era già rapportato a questo campionato. Ha dato alcuni concessi e li ha subito messi in atto. Sa che qui si vieni giudicati sul risultato, specie nella situazione attuale in cui ci troviamo".

pisa
serie a
demichelis
hiljemark

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

Pep Guardiola

Mercato povero? Mica tanto… Dietro l’irraggiungibile Premier c’è la nostra Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:56
Pisa, Corrado: "Prima di Hijemark, contatti con Demichelis. In estate altre tre piste straniere"
17:14
L'agente di Solomon rivela: "Se la Fiorentina retrocede, se ne andrà"
16:13
Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs
15:07
Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"
14:42
Nuova avventura per Sergio Ramos? Contatti con il Marsiglia di De Zerbi