Pisa, Corrado: "Prima di Hijemark, contatti con Demichelis. In estate altre tre piste straniere"

Prima di andare con decisione sulla pista svedese con Oscar Hiljemark, il Pisa aveva sondato altri nomi stranieri. Lo ha ammesso Giovanni Corrado, amministratore delegato del club nerazzurro, in un'intervista a Sky prima della sfida al Verona: "Avevamo contatto Martin Demichelis, è un ragazzo che ci è piaciuto sempre molto. Ha fatto sia Monterrey sia River Plate, è un profilo interessante".