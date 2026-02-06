Pisa, Corrado: "Prima di Hijemark, contatti con Demichelis. In estate altre tre piste straniere"
Prima di andare con decisione sulla pista svedese con Oscar Hiljemark, il Pisa aveva sondato altri nomi stranieri. Lo ha ammesso Giovanni Corrado, amministratore delegato del club nerazzurro, in un'intervista a Sky prima della sfida al Verona: "Avevamo contatto Martin Demichelis, è un ragazzo che ci è piaciuto sempre molto. Ha fatto sia Monterrey sia River Plate, è un profilo interessante".
Prima ancora, in estate, altre possibilità: "Avevamo un candidato forte come Matias Almeyda, con il quale abbiamo parlato tanto, era arrivato a una shortlist finale, poi ha ricevuto l'offerta del Siviglia. In estate abbiamo contattato anche Van Bommel e Gago".
Poi, però, la decisione di Hiljemark: "Aveva già esperienza in Italia e quello è stato fondamentale, era già rapportato a questo campionato. Ha dato alcuni concessi e li ha subito messi in atto. Sa che qui si vieni giudicati sul risultato, specie nella situazione attuale in cui ci troviamo".