Battocletti: record italiano eguagliato sui 1500 indoor a Madrid

Battocletti, che negli scorsi mondiali di Tokyo a settembre è stata argento sui 10.000 e bronzo sui 5000 metri, ha dunque mostrato per l'ennesima volta la sua straordinaria duttilità che la porta a ottenere eccellenti risultati su varie distanze e superfici, trovandosi a suo agio anche sull'anello corto da 200 metri del palazzetto spagnolo, dove le sono mancati solamente gli ultimi metri ma va evidenziato naturalmente che la sua preparazione è improntata per emergere su distanze ben più lunghe.