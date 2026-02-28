Genoa, De Rossi: "Inter più forte di noi, ma non sono soddisfatto"

Daniele De Rossi rende merito all'Inter dopo una sconfitta senza se e senza ma del suo Genoa. "Non sono soddisfatto, non siamo riusciti a fare il massimo per metterli in difficoltà. Contro squadre così, devi essere perfetto. Loro hanno avuto il dominio il primo tempo, non siamo riusciti a fargli male. Hanno meritato di vincere sia all'andata che al ritorno, sono più forti di noi e noi possiamo solo sperare che non siano in forma in quella sera", ha detto a Dazn. E ancora: "Oggi erano anche feriti nell'orgoglio e hanno fatto una partita anche superiore alle ultime. A fine partita devi essere lucido e ammettere che sono più forti e che il campo ha confermato quello che già si sapeva".