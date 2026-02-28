Chivu: "Mentalità vincente, ma scudetto non ancora vinto. Milan? Prima il Como"

© Getty Images
Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria sul Genoa: "Ognuno sta dando tutto. Thuram sottotono? No, attaccanti con numeri importanti"
L'Inter torna alla vittoria contro il Genoa per 2-0 e prova a mettersi alle spalle l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. Cristian Chivu guarda avanti, con il +13 dal Milan in tasca per una notte e un 21esimo scudetto che può diventare presto realtà: "Era importante, sapevamo quanto importante fosse questa partita: dovevamo ritrovare energie", le parole del tecnico a Dazn.
Concentrazione anche sui singoli. Dimarco: "Apporto importante per le nostre ambizioni e per il gruppo". E Bonny uscito anzitempo? "Non so ancora come sta". Mentre su Thuram: "Sta bene come tutti i miei 4 attaccanti, hanno numeri importanti. Ognuno sta cercando di trovare il modo per aiutare il più possibile il gruppo. Tutti hanno una mentalità vincente, nessuno ha il muso lungo e andiamo avanti così. Abbiamo ambizioni e voglia di essere competitivi".
Nessuna distinzione fra le big, prossima il Milan nel derby dell'8 marzo, e le piccole: "Prepariamo ogni partita al meglio, dando tutto con il giusto approccio mentale e fisico, a prescindere dall'avversario che affrontiamo. Poi si può vincere o perdere, ma dando il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto: mancano 11 partite e ci sono 33 punti in palio, c'è ancora da fare e dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto negli ultimi 2 mesi e mezzo".
Il derby fra una settimana, ma Chivu svicola: "Penso al Como, sarà una semifinale di Coppa Italia importante".