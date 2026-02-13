Milano-Cortina, ritrovata la Fiaccola Olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti
© IPA
La polizia di Belluno ha ritrovato nelle sale di una delegazione, all'interno del villaggio di Cortina, la copia della fiaccola olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti. Secondo gli investigatori il gesto è da ricondurre a un atto di goliardia. Lo hanno confessato gli stessi autori del gesto sia ai poliziotti che alla Fondazione Milano Cortina, scusandosi dell'azione.
Era stata la stessa Fondazione, lunedì scorso, a informare gli agenti pensando, inizialmente, ad un gesto di sfregio contro le Olimpiadi. La polizia, servendosi anche delle telecamere sparse per il villaggio, è riuscita a chiudere il caso che non ha portato ad alcuna denuncia verso gli autori. La fiaccola è stata riportata nella mensa degli atleti da dove era scomparsa.