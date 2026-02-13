Milano-Cortina, ritrovata la Fiaccola Olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti

13 Feb 2026 - 17:22
La polizia di Belluno ha ritrovato nelle sale di una delegazione, all'interno del villaggio di Cortina, la copia della fiaccola olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti. Secondo gli investigatori il gesto è da ricondurre a un atto di goliardia. Lo hanno confessato gli stessi autori del gesto sia ai poliziotti che alla Fondazione Milano Cortina, scusandosi dell'azione.

Era stata la stessa Fondazione, lunedì scorso, a informare gli agenti pensando, inizialmente, ad un gesto di sfregio contro le Olimpiadi. La polizia, servendosi anche delle telecamere sparse per il villaggio, è riuscita a chiudere il caso che non ha portato ad alcuna denuncia verso gli autori. La fiaccola è stata riportata nella mensa degli atleti da dove era scomparsa.

