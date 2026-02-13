Milano-Cortina, ritrovata la Fiaccola Olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti

La polizia di Belluno ha ritrovato nelle sale di una delegazione, all'interno del villaggio di Cortina, la copia della fiaccola olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti. Secondo gli investigatori il gesto è da ricondurre a un atto di goliardia. Lo hanno confessato gli stessi autori del gesto sia ai poliziotti che alla Fondazione Milano Cortina, scusandosi dell'azione.