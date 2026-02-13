Milano Cortina: Tas respinge ricorso atleta ucraino Heraskevych

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso presentato dallo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych, squalificato dal Cio dalla gara maschile di skeleton ai Giochi di Milano Cortina per la scelta di indossare un casco commemorativo con le foto degli atleti ucraini caduti in guerra. In una breve nota il Tas afferma che l'unico arbitro che ha esaminato il caso non aveva altra scelta che aderire alla politica del Cio su ciò che gli atleti possono dire su un campo di gara e che il 'casco commemorativo' portato da Heraskevych ai Giochi di Milano-Cortina non sarebbe stato in linea con le regole che gli atleti devono seguire.