Milano Cortina: Tas respinge ricorso atleta ucraino Heraskevych

13 Feb 2026 - 18:10

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso presentato dallo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych, squalificato dal Cio dalla gara maschile di skeleton ai Giochi di Milano Cortina per la scelta di indossare un casco commemorativo con le foto degli atleti ucraini caduti in guerra. In una breve nota il Tas afferma che l'unico arbitro che ha esaminato il caso non aveva altra scelta che aderire alla politica del Cio su ciò che gli atleti possono dire su un campo di gara e che il 'casco commemorativo' portato da Heraskevych ai Giochi di Milano-Cortina non sarebbe stato in linea con le regole che gli atleti devono seguire.

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

