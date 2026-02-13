Provedel: "La vittoria di Bologna dà entusiasmo, proviamo a battere anche l'Atalanta"

13 Feb 2026 - 18:10
© Getty Images

© Getty Images

Quella di Bologna, per la Lazio, è una "vittoria che ci permette di sopperire alla stanchezza dell'impegno ravvicinato e regala entusiasmo perché venivamo da un periodo in cui faticavamo a ottenere dei risultati positivi"; ma adesso è tempo di pensare all'Atalanta "squadra fortissima che sta attraversando un periodo di grande forma. Sarà una gara difficile ma non avrà niente a che vedere con la Coppa Italia. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per provare a vincere". Così Ivan Provedel, portiere della Lazio, dice la sua ai canali del club biancoceleste sulla sfida alla squadra di Palladino.

L'estremo difensore laziale si sofferma anche sul ruolo di Sarri sottolineando come "è sempre stato molto determinato e affamato. Forse non aver allenato per un po' di tempo gli ha dato ancora più voglia di prima: riesce a trasmetterci la sua passione e noi cerchiamo di fare lo stesso", mentre su Carnesecchi ammette: "per me è uno dei portieri più forti, l'ho sempre ammirato per come interpreta il ruolo. È anche un bravo ragazzo, proverò a rubargli qualcosa. Rigori? Ho sempre lavorato per cercare di pararli, anche se per un periodo non ci sono riuscito. A Bologna ne ho respinto uno ma il merito è stato dei miei compagni che hanno segnato i loro rigori, calciandoli perfettamente. Altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Cosa mi ha detto Chiffi? Mi ha semplicemente ricordato di mantenere entrambi i piedi sulla linea".

Infine un pensiero al futuro: "Ogni giorno per me si riparte da zero. Mi alleno per dare il meglio, spero di poter migliorare ancora per dimostrare di meritare la Lazio. Sono contento di essere qui, non guardo troppo lontano e penso solo a dare il massimo", conclude. 

