Provedel: "La vittoria di Bologna dà entusiasmo, proviamo a battere anche l'Atalanta"

L'estremo difensore laziale si sofferma anche sul ruolo di Sarri sottolineando come "è sempre stato molto determinato e affamato. Forse non aver allenato per un po' di tempo gli ha dato ancora più voglia di prima: riesce a trasmetterci la sua passione e noi cerchiamo di fare lo stesso", mentre su Carnesecchi ammette: "per me è uno dei portieri più forti, l'ho sempre ammirato per come interpreta il ruolo. È anche un bravo ragazzo, proverò a rubargli qualcosa. Rigori? Ho sempre lavorato per cercare di pararli, anche se per un periodo non ci sono riuscito. A Bologna ne ho respinto uno ma il merito è stato dei miei compagni che hanno segnato i loro rigori, calciandoli perfettamente. Altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Cosa mi ha detto Chiffi? Mi ha semplicemente ricordato di mantenere entrambi i piedi sulla linea".