Osimhen e Icardi, messaggi per Spalletti da Istanbul: assist delizioso e gol VIDEO
© Getty Images
Il Galatasary, che martedì sera affronterà la Juve nell'andata dei playoff di Champions, è impegnato in campionato per allungare in testa alla classifica nella sfida contro l'Eyupspor e i suoi attaccanti, Victor Osimhen e Mauro Icardi, non hanno aspettato a lungo per mandare un 'avvertimento' al loro ex tecnico Luciano Spalletti in vista della doppia sfida coi bianconeri. Dopo due minuti l'attaccante ex Napoli si è prodotto in uno strappo dei suoi concluso con un assist al bacio per il colpo di testa di Akgun che ha sbloccato il risultato e alla mezz'ora l'ex Inter è stato il solito rapace in mezzo all'area e ha firmato il raddoppio.
Tre minuti dopo l'inizio della ripresa ancora un gol di Icardi e un altro assist di Osimhen per il 3-0 degli uomini di Okan Buruk, ma l'argentino non era ancora sazio e al 70esimo ha firmato addirittura la personale tripletta sull'assist di Yilmaz. Nonostante l'inferiorità numerica dal 38esimo, gli ospiti hanno poi accorciato le distanze fissando il risultato sul 4-1.