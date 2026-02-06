Serie A, Verona-Pisa 0-0: debutto senza gol per Sammarco e Hiljemark

LE STATISTICHE

- Dopo questo pareggio Hellas Verona e Pisa restano in fondo alla classifica con 15 punti ciascuna. Considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo tre squadre hanno raggiunto la salvezza a fine campionato con altrettanti o meno puntI dopo 24 incontri in un singolo torneo di Serie A: la Pro Patria nel 1954/55, il Crotone nel 2016/17 e la Salernitana nel 2021/22.

- L’Hellas Verona ha terminato la partita contro il Pisa con un indice Expected Goals di 0-06, il quarto più basso per una singola squadra in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

- Il Pisa è la formazione che conta più pareggi fuori casa nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (otto).

- Da inizio 2025, solo la Lazio (11) ha pareggiato più partite casalinghe dell’Hellas Verona in Serie A (nove, come l’Atalanta).

- Il Pisa ha terminato senza subire gol una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (1-0 vs Cremonese), interrompendo una striscia di 12 incontri consecutive con almeno una rete al passive nel massimo torneo.

- Solo il Lecce (13) ha terminato più partite senza segnare del Pisa (12, come il Parma) nel campionato di Serie A in corso.

- L’Hellas Verona ha terminato senza subire gol due delle sue ultime quattro partite di Serie A, tanti clean sheet quanti nelle 17 precedenti.

- L’Hellas Verona ha pareggiato sette delle ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A, cinque delle quali col punteggio di 0-0.

- L’Hellas Verona non ha segnato per cinque gare consecutive contro avversarie neopromosse per la terza volta nella sua storia, cinque anche tra novembre 1987 e aprile 1988 e tra gennaio e novembre 1972.