Serie A, Verona-Pisa 0-0: debutto senza gol per Sammarco e Hiljemark
Orban colpisce un palo nel primo tempo, Moreo lo stesso legno nella ripresa. Decisivo Montipò nel finale
LA PARTITA
Ad aprire la 24ª giornata di Serie A è l’anticipo tra Verona e Pisa, sfida che vede resistere lo 0-0, in quello che era uno scontro diretto tra le ultime due squadre della classifica. Al Bentegodi si registra l’esordio di Sammarco sulla panchina degli scaligeri e quello di Hiljemark alla guida dei nerazzurri, dopo gli esoneri di Zanetti e Gilardino, con entrambi gli allenatori che schierano subito titolari diversi acquisti del mercato invernale: tra loro spicca la presenza di Andrias Edmundsson, il primo calciatore delle isole Fær Øer a giocare nel massimo campionato italiano. A prendersi la scena al 33’ è però un altro giocatore del Verona, ovvero Orban: il nigeriano prova a colpire direttamente su calcio di punizione, ma viene fermato dal palo. Sempre l’ex Hoffenheim costringe poi Bozhinov a un salvataggio sulla linea di porta: un grande intervento che viene però vanificato dall’intervento dell’arbitro, che fischia un fallo ai danni di Scuffet. All’81’ è invece il Pisa ad avere due enormi occasioni in pochi secondi, entrambe di testa: Moreo colpisce il palo, mentre Montipò mura Caracciolo. Il portiere italiano nega poi il gol anche a Meister, in quella che è l’ultima occasione del match. Il triplice fischio ufficializza infatti lo 0-0, risultato che porta entrambe le squadre a 15 punti in classifica: il Pisa resta quindi penultimo, il Verona fanalino di coda della classifica.
IL TABELLINO
VERONA-PISA 0-0
Verona (3-5-2): Montipò 6,5; Slotsager 6, Nelsson 6,5, Edmundsson 6,5; Niasse 5,5 (25’ st Lirola 5,5), Lovric 6 (40’ st Harroui sv), Al-Musrati 6, Bernede 6 (1’ st Serdar 5,5), Frese 5,5 (1’ st Bradaric 5,5); Bowie 5,5, Orban 6,5 (37’ st Mosquera sv). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Akpa Akpro, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan. All.: Sammarco
Pisa (3-4-1-2): Scuffet 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6,5, Bozhinov 6 (24’ st Calabresi 6); Touré 6,5, Loyola 6 (30’ st Marin 6), Aebischer 5,5, Angori 6; Moreo 6; Stojilkovic 5,5 (24’ st Meister 5,5), Durosinmi 5,5 (1’ st Leris 5,5). A disp.: Andrade, Guizzo, Hojhlot, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Piccinini, Lorran. All.: Hiljemark
Arbitro: Doveri
Ammoniti: Moreo (P), Marin (P), Serdar (V)
LE STATISTICHE
- Dopo questo pareggio Hellas Verona e Pisa restano in fondo alla classifica con 15 punti ciascuna. Considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo tre squadre hanno raggiunto la salvezza a fine campionato con altrettanti o meno puntI dopo 24 incontri in un singolo torneo di Serie A: la Pro Patria nel 1954/55, il Crotone nel 2016/17 e la Salernitana nel 2021/22.
- L’Hellas Verona ha terminato la partita contro il Pisa con un indice Expected Goals di 0-06, il quarto più basso per una singola squadra in questa stagione nei cinque principali campionati europei.
- Il Pisa è la formazione che conta più pareggi fuori casa nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (otto).
- Da inizio 2025, solo la Lazio (11) ha pareggiato più partite casalinghe dell’Hellas Verona in Serie A (nove, come l’Atalanta).
- Il Pisa ha terminato senza subire gol una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (1-0 vs Cremonese), interrompendo una striscia di 12 incontri consecutive con almeno una rete al passive nel massimo torneo.
- Solo il Lecce (13) ha terminato più partite senza segnare del Pisa (12, come il Parma) nel campionato di Serie A in corso.
- L’Hellas Verona ha terminato senza subire gol due delle sue ultime quattro partite di Serie A, tanti clean sheet quanti nelle 17 precedenti.
- L’Hellas Verona ha pareggiato sette delle ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A, cinque delle quali col punteggio di 0-0.
- L’Hellas Verona non ha segnato per cinque gare consecutive contro avversarie neopromosse per la terza volta nella sua storia, cinque anche tra novembre 1987 e aprile 1988 e tra gennaio e novembre 1972.