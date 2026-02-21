Milano-Cortina 2026: oro per Deromedis e argento per Tomasoni nello skicross

Simone Deromedis e Federico Tomasoni sono destinati a restare nella storia dello sport italiano grazie alla doppietta nello skicross alle Olimpiadi Invernali di MIlano-Cortina 2026. Un trionfo nello sci acrobatico tutto azzurro, con il trentino e il bergamasco protagonisti di un'incredibile cavalcata. I due vanno a braccetto praticamente a partire dai quarti di finale, essendo inseriti nello stesso lato del tabellone (con anche gli altri azzurri Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi, rispettivamente eliminati ai quarti e agli ottavi). La coppia avanza fino all'ultimo atto, con il 25enne che alla fine vince davanti al 28enne di Castiglione della Presolana. Un oro e un argento che permettono all'Italia di dominare nello sci acrobatico e di centrare una doppietta che avvicina sensibilmente il terzo posto nel medagliere. A completare il podio è la Svizzera con Alex Fiva, quarto il giapponese Satoshi Furuno. Quello di Deromedis è il decimo oro, Tomasoni ci regala il sesto argento: un'Italia stellare.