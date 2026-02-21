Milano-Cortina 2026: oro per Deromedis e argento per Tomasoni nello skicross
Splendida finale dei due atleti azzurri che regalano all'Italie le medaglie numero 28 e 29
© Getty Images
L'Italia compie una delle più grandi imprese della sua partecipazione a Milano-Cortina 2026: nello skicross, infatti, arriva una clamorosa doppietta. Simone Deromedis vince la finalissima e conquista l'oro, ma lo fa davanti al connazionale Federico Tomasoni che dunque si mette al collo l'argento, con il podio completato dallo svizzero Alex Fiva. Con questo doppio podio, le medaglie della spedizione azzurra salgono a 29, con 10 successi.
Simone Deromedis e Federico Tomasoni sono destinati a restare nella storia dello sport italiano grazie alla doppietta nello skicross alle Olimpiadi Invernali di MIlano-Cortina 2026. Un trionfo nello sci acrobatico tutto azzurro, con il trentino e il bergamasco protagonisti di un'incredibile cavalcata. I due vanno a braccetto praticamente a partire dai quarti di finale, essendo inseriti nello stesso lato del tabellone (con anche gli altri azzurri Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi, rispettivamente eliminati ai quarti e agli ottavi). La coppia avanza fino all'ultimo atto, con il 25enne che alla fine vince davanti al 28enne di Castiglione della Presolana. Un oro e un argento che permettono all'Italia di dominare nello sci acrobatico e di centrare una doppietta che avvicina sensibilmente il terzo posto nel medagliere. A completare il podio è la Svizzera con Alex Fiva, quarto il giapponese Satoshi Furuno. Quello di Deromedis è il decimo oro, Tomasoni ci regala il sesto argento: un'Italia stellare.