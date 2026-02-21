Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: "Riposa in pace"

"Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo". Così sui social il Napoli commenta la morte del bambino di 2 anni e quattro mesi deceduto stamattina dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Le sue condizioni erano peggiorate nelle scorse ore e all'alba all'ospedale Monaldi era arrivato anche il cardinale, don Mimmo Battaglia, che gli ha somministrato l'estrema unzione e ha pregato vicino ai genitori. Il decesso è avvenuto alle 9:20 di sabato.