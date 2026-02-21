Milano-Cortina 2026: Klaebo trionfa anche nella 50 km, sesto oro su sei gare
Il norvegese ha vinto davanti ai connazionali Nyenget e Iversen
© Getty Images
Sesto oro in altrettante gare per Johannes Klaebo: il fenomeno norvegese ha vinto la 50 km davanti ai connazionali Martin Nyenget e Emil Iversen. L'ultima prova di sci nordico del programma olimpico maschile della rassegna a cinque cerchi Milano Cortina è stata senza storia: la Norvegia ha centrato l'ennesimo oro, il 18esimo di questi Giochi invernali.
In val di Fiemme, nella gara regina del fondo, la 50 km quest'anno a tecnica classica, ha trionfato il 29enne di Oslo che ha staccato nel finale i connazionali compagni di fuga. Quarto il francese Theo Schely e quinto il russo 'indipendente' Savelii Korostlev. Senza Federico Pellegrino, costretto a rinunciare a causa dell'influenza, l'Italia si è affidata a Simone Daprà, 18esimo, e a Elia Barp, che ha chiuso poco dietro, 22esimo.