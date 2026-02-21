Milano-Cortina 2026: Klaebo trionfa anche nella 50 km, sesto oro su sei gare

In val di Fiemme, nella gara regina del fondo, la 50 km quest'anno a tecnica classica, ha trionfato il 29enne di Oslo che ha staccato nel finale i connazionali compagni di fuga. Quarto il francese Theo Schely e quinto il russo 'indipendente' Savelii Korostlev. Senza Federico Pellegrino, costretto a rinunciare a causa dell'influenza, l'Italia si è affidata a Simone Daprà, 18esimo, e a Elia Barp, che ha chiuso poco dietro, 22esimo.