Milano-Cortina 2026, sul casco di Tomasoni la dedica a Matilde Lorenzi
Federico Tomasoni © afp
Federico Tomasoni, medaglia d'argento nello ski cross maschile, sul casco ha una dedica per Matilde Lorenzi. La sciatrice azzurra, morta nell'ottobre del 2024 durante un allenamento di gigante in Val Senales, era la sua fidanzata, a cui aveva dedicato il post social "sarai per sempre il mio sole". Lo stesso sole, simbolo anche della fondazione dedicata a Lorenzi (Matildina4Safety), che si vede sul casco indossato a Milano-Cortina 2026.
© afp
Federico Tomasoni
Al momento della premiazione, Tomasoni si è commosso sul podio: ha baciato la medaglia d'argento e ha guardato verso il cielo: una chiara dedica verso la sua Matilde.
Chi è Federico Tomasoni
Nato il 4 luglio 1997 a Castione della Presolana (Bergamo), Federico Tomasoni è appassionato di video-editing, mountain bike e ciclismo, aveva vinto un bronzo iridato nel mixed team insieme a Jole Galli nel febbraio 2023. Il papà Battista Tomasoni, che coltiva mele in Val di Non, è stato atleta e istruttore nazionale.