Milano-Cortina 2026, sul casco di Tomasoni la dedica a Matilde Lorenzi

Nato il 4 luglio 1997 a Castione della Presolana (Bergamo), Federico Tomasoni è appassionato di video-editing, mountain bike e ciclismo, aveva vinto un bronzo iridato nel mixed team insieme a Jole Galli nel febbraio 2023. Il papà Battista Tomasoni, che coltiva mele in Val di Non, è stato atleta e istruttore nazionale.