MILANO-CORTINA 2026

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina 2026: programma, ospiti e portabandiera a Verona

Tutto sulla cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026: orari, il tema "Beauty in Action", gli ospiti Bolle e Achille Lauro e i portabandiera azzurri

21 Feb 2026 - 16:01
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
È tutto pronto per il gran finale. Domani, domenica 22 febbraio 2026, calerà il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la terza edizione ospitata dall'Italia dopo Cortina 1956 e Torino 2006. Sarà una serata all'insegna della "Grande Bellezza" italiana, che vedrà il passaggio di testimone alle Alpi Francesi per il 2030. Ecco i dettagli della cerimonia, dagli ospiti d'eccezione alla suggestiva cornice dell'Arena di Verona.

Dove e a che ora si terrà la cerimonia di chiusura?

 La serata finale non si svolgerà né a Milano né a Cortina, ma a Verona. La scelta è ricaduta sull'anfiteatro romano, per l'occasione ridenominato Verona Olympic Arena, come sintesi tra l’anima urbana e quella alpina dei Giochi. È una prima volta storica per l’Arena, patrimonio Unesco, che non aveva mai ospitato un evento olimpico. L'inizio dello show è fissato per le ore 20 di domenica 22 febbraio.

Qual è il tema della serata Beauty in Action?

 Il concept scelto, intitolato "Beauty in Action", è una coreografia corale che unisce danza, musica e architettura. La scenografia si ispira all'acqua, simbolo del legame tra le vette alpine e il mare. Lo spazio dell'Arena è stato trasformato in una "grande piazza italiana", dove superfici luminose e coreografie diffuse elimineranno la divisione tra palco e pubblico, permettendo agli spettatori di vivere la bellezza in modo immersivo.

Chi sono i portabandiera dell'Italia?

 Il Coni ha affidato il tricolore a due eccellenze dello sport azzurro: Lisa Vittozzi, esempio di resilienza, è tornata ai vertici dopo un anno di stop per infortunio, vincendo due medaglie (tra cui la prima d'oro per il biathlon) in questa edizione, e Davide Ghiotto, oro nell'inseguimento a squadre maschile, che porterà la bandiera con orgoglio dopo aver riscattato le delusioni iniziali di questi Giochi.

Quali ospiti famosi saliranno sul palco?

 Il cast artistico è di altissimo livello e punta a rappresentare la cultura italiana nel mondo:

  • Roberto Bolle: l’Étoile internazionale danzerà in un’esibizione creata appositamente per gli spazi dell'Arena.
  • Achille Lauro: l'icona pop e performer, nato proprio a Verona, sarà uno dei protagonisti dopo essere stato tedoforo.
  • Gabry Ponte: il celebre dj trasformerà l'Arena in una pista da ballo per celebrare la fine dei Giochi con i suoi ritmi globali.
  • Benedetta Porcaroli: l'attrice romana rappresenterà la sensibilità e lo sguardo internazionale delle nuove generazioni.

Sarà presente Donald Trump?

 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non sarà all'Arena di Verona. La delegazione americana sarà guidata da Linda McMahon (Segretario all'Istruzione), accompagnata dall'ambasciatore Tilman J. Fertitta e dall'ex hockeista Ryan Suter. Per la Francia, futura ospitante, sarà presente il primo ministro Sébastien Lecornu.

Cosa prevede il programma ufficiale?

 Oltre allo spettacolo artistico, la cerimonia seguirà il protocollo olimpico: la sfilata degli atleti di tutte le nazioni, i discorsi istituzionali e lo spegnimento del braciere. Il momento più simbolico sarà il passaggio della bandiera olimpica dalle mani dei sindaci di Milano e Cortina a quelle dei rappresentanti delle Alpi Francesi, che ospiteranno i Giochi Invernali nel 2030.

Dove si svolgerà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi?

 Questa cerimonia non è un addio, ma un arrivederci. L’Arena di Verona, infatti, resterà accesa per ospitare, il prossimo 6 marzo, anche la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. 

milano-cortina 2026
cerimonia chiusura
dettagli
dove
quando

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

