Milan, Fullkrug si scusa: "Sollevato che il rigore sbagliato non sia stato decisivo"

14 Feb 2026 - 13:30
Una serata, e una partita, che poteva diventare un fardello da portarsi a lungo sulle spalle: il Milan vince a Pisa grazie al gol all'ultimo respiro di Luka Modric. Particolarmente grato al campione croato è Niklas Fullkrug. Il centravanti tedesco infatti a inizio ripresa aveva fallito un calcio di rigore che sarebbe potuto diventare molto pesante in caso di mancata vittoria dei rossoneri: "Ho avuto giornate migliori, ma sono sollevato che il rigore non sia stato decisivo. Grazie squadra", ha scritto l'ex Dortmund e West Ham sui suoi profili social. Poi Fullkrug suona la carica: "Partite come questa possono fare la differenza alla fine ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Grazie a tutti per averci sostenuto questo venerdì sera. Buon fine settimana, rossoneri!". 

