Toyota senza limiti: ipotesi di un nuovo motore V12 ibrido

Quando scende in campo, Toyota vuole vincere la partita. Schiera la sua formazione migliore e - almeno nell'ultimo periodo - introduce nuovi giocatori per competere ad armi pari contro tutte le squadre. La recente decisione di ampliare le attività del Gruppo tra sportività (GR) e ultra lusso (Century) è una sfida a muso duro con l'Europa, da sempre protagonista indiscussa nei settori più esclusivi dell'automobile. Dopo la sorprendente supercar GR GT, qualcosa di ancora più grosso potrebbe accadere.

Guanto di sfida

Alcune indiscrezioni provenienti dal Giappone, suggerirebbero che la prossima Coupé Century potrebbe essere equipaggiata con un nuovo motore 6.0 litri V12 biturbo ibrido plug-in. D'altronde le ambizioni del marchio parlano chiaro: raggiungere il livello di Bentley e Rolls-Royce, riferimenti per antonomasia del lusso automobilistico. La potenza della vettura, vista anche la presenza del motore elettrico, raggiungerebbe gli 800 CV, anche se - per ora - si tratta soltanto di speculazioni.

Super lusso

Non sarebbe comunque la prima volta per una Century V12. Per anni "il dodici" è rimasto a listino sull'omonima berlina, simbolo di lusso, prestazioni e capacità tecnica. Toyota è un Gruppo che possiede competenze seconde a nessuno quando si parla di motori, e la scelta di progettarne e costruirne uno da zero così complesso sarebbe coerente con la volontà di raggiungere un mercato complicato. Ed esigente, tant'è che il prezzo - ipotizzato da una rivista giapponese - si aggirerebbe tra i 200 e i 270 mila dollari.