Napoli, nessun rischio per McTominay contro il Como. Chance per i nuovi attaccanti

Cinque titoli nazionali e undici trofei fra Italia e Inghilterra, ma mai la Coppa Italia. Quasi un'anomalia nel palmares di un top allenatore come Antonio Conte, che non si è mai appuntato la coccarda tricolore al petto nel suo percorso in panchina con Juventus, Inter e Napoli, mentre ci è riuscito una sola volta da calciatore della Juventus nel 1995. Sei trionfi invece per la società di Aurelio De Laurentiis, che però non solleva il trofeo dal 2020 con Gattuso.